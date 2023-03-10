Наталья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Фёдорова

Наталья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Потап Васильев

Отец ребёнка: Морозов Василий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Дементей Васильев

Отец ребёнка: Морозов Василий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Васильева

Отец ребёнка: Морозов Василий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Василий Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close