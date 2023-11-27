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Еремеева Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Еремеева Александра Ионовна

Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович

Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Еремеев Николай Ионович

Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
В паспорте: деревня Иванищи Муромского района Горьковской области
Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Трифонова Мария Ионовна

Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Павел Ионович

Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Екатерина Ионовна

Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Клавдия Ионовна

Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович

Смерть
30.09.1949
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