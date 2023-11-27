Еремеева Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Еремеева Александра Ионовна
Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович
Рождение ребёнка
22.05.1912
Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович
Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
В паспорте: деревня Иванищи Муромского района Горьковской области
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Трифонова Мария Ионовна
Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Екатерина Ионовна
Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Клавдия Ионовна
Отец ребёнка: Еремеев Ион Селиверстович
Смерть
30.09.1949