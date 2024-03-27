Махмутов Тагир Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахмутов Тагир Махмутович

Махмутов Тагир Махмутович

Место рождения

с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1911

Дата смерти

04.08.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

1874 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Махмуд

Мать: Ашрафниса (Ашрят)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рамазанова) Рукия

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рамазанова) Рукия

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рамазанова) Рукия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.08.1937
Причина смерти: ВМН
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.