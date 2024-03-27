Махмутов Тагир Махмутович
Место рожденияс.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1911
Дата смерти04.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Махмуд
Мать: Ашрафниса (Ашрят)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рамазанова) Рукия
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рамазанова) Рукия
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рамазанова) Рукия
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.08.1937
Причина смерти: ВМН
Похороны
Неизвестно