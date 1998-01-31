Анурин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1931

Дата смерти

07.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1959

Сын: Анурин Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Анурина Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анурина Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анурина Софья Александровна

Смерть
07.10.1991
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район
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