Анурин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1931
Дата смерти07.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1959
Мать ребёнка: Анурина Софья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анурина Софья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1991
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район