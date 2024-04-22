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Смура Яков Артемьев

Место рождения

Леппяниэми, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Смура Артемий Андреев

Мать: Евдокия Родионова

Леппяниэми, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.06.1869

Жена: Шмурина Гликерия Тарасова

Киндасово, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шмурин Иван

Мать ребёнка: Шмурина Гликерия Тарасова

Смерть
Неизвестно
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
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