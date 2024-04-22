Смура Яков Артемьев
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Смура Артемий Андреев
Мать: Евдокия Родионова
Бракосочетание
30.06.1869
Киндасово, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шмурин Иван
Мать ребёнка: Шмурина Гликерия Тарасова
Смерть
Неизвестно
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия