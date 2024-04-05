Zęgota Franciszek
Место рожденияOsuchowa
Дата рождения01.10.1828
Дата смерти18.08.1855
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1828
Отец: Zęgota Piotr
Мать: Zęgota (Mianowska) Anna
Osuchowa
Бракосочетание
28.05.1848
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: marianna Piórkowska, Zęgota (z d. Jóźwik)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Borkowska (Zęgota) Marianna
Мать ребёнка: Piórkowska-Zęgota (Jóźwik) Marianna
Смерть
18.08.1855
Osuchowa
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby