Zęgota Franciszek 01.10.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zęgota Franciszek

Место рождения

Osuchowa

Дата рождения

01.10.1828

Дата смерти

18.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1828

Отец: Zęgota Piotr

Мать: Zęgota (Mianowska) Anna

Osuchowa
Бракосочетание
28.05.1848

Жена: Piórkowska-Zęgota (Jóźwik) Marianna

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: marianna Piórkowska, Zęgota (z d. Jóźwik)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Borkowska (Zęgota) Marianna

Мать ребёнка: Piórkowska-Zęgota (Jóźwik) Marianna

Смерть
18.08.1855
Osuchowa
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby

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