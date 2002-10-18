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Вяткина Валерия Дмитриевна
Вяткина Валерия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Коростелева
, Ирбитское, Свердловская область
Дата рождения
18.10.2002
Пол
Женский
Отец
Вяткин Дмитрий Викторович
1980 г.р.
Мать
Вяткина (Балакина) Анфиса Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2002
Отец:
Вяткин Дмитрий Викторович
Мать:
Вяткина Анфиса Валерьевна
Коростелева
, Ирбитское, Свердловская область
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