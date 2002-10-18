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Вяткина Валерия Дмитриевна

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Место рождения

Коростелева, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

18.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2002

Отец: Вяткин Дмитрий Викторович

Мать: Вяткина Анфиса Валерьевна

Коростелева, Ирбитское, Свердловская область
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