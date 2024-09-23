Лупанова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупанова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лупанов Павел

Мать: Лупанова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ипатьева Екатерина

Отец ребёнка: ФИО

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ФИО

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ФИО

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: ФИО

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руфина

Отец ребёнка: ФИО

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ФИО

Смерть
Неизвестно

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