Лупанова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лупанов Павел
Мать: Лупанова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ипатьева Екатерина
Отец ребёнка: ФИО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ФИО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ФИО
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ФИО
Смерть
Неизвестно