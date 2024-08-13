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Власова (Власова) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Власова (Власова) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Власов Никифор Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Власова (Власова) Анисья Никифоровна

Отец ребёнка: Власов Никифор Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Власова (Власова) Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Власов Никифор Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Власова (Власова) Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Власов Никифор Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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