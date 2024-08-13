Власова (Власова) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Власова (Власова) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Власов Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Власова (Власова) Анисья Никифоровна
Отец ребёнка: Власов Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Власова (Власова) Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Власов Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Власова (Власова) Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Власов Никифор Максимович