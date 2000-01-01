Шепелева (Малютина) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелева (Малютина) Дарья Павловна

Шепелева (Малютина) Дарья Павловна

avatar

Место рождения

д. Полбино Егорьевской вол. Московской губ.

Дата рождения

28.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1901

Отец: Малютин Павел Феодосьевич

Мать: Малютина Матрена Алексеевна

д. Полбино Егорьевской вол. Московской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1927

Дочь: Гордиенко Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Алгучев Петр Константинович

ст. Куровская Московско-Рязанской Жел. Дор. Бронницкий р-н Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгучев Петр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close