Шепелева (Малютина) Дарья Павловна
Место рожденияд. Полбино Егорьевской вол. Московской губ.
Дата рождения28.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1901
д. Полбино Егорьевской вол. Московской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1927
Дочь: Гордиенко Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Алгучев Петр Константинович
ст. Куровская Московско-Рязанской Жел. Дор. Бронницкий р-н Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно