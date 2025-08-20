Толстоухов Игорь Анатольевич
мужской, родился 14.11.1951, Минск
умер 19.11.2020, Брест
ОтецТолстоухов Анатолий Иванович15.08.1925 г.р.
МатьТолстоухова (Рыжова) Евдокия Степановна14.03.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1951
Минск
Место жительства
Неизвестно
Брест
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.11.2020
Брест