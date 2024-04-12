Золото Мелания Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Золото Захар Георгиевич
Бракосочетание
До 1857
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Бартихтар Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Золото Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
04.08.1863
Дочь: Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Золото Захар Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр- 10.
Рождение ребёнка
01.05.1867
Дочь: Хараджа Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Золото Захар Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113.
Рождение ребёнка
05.02.1870
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Золото Захар Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-205.
Смерть
Неизвестно