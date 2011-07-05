Асланян Артур Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсланян Артур Дмитриевич

Асланян Артур Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2011

Отец: не указан

Мать: Бабич Людмила Витальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close