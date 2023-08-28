Кочетков Артем
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1919
Дата смерти28.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1948
Сын: Кочетков Александр Артемович
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1953
Сын: Кочетков Владимир Артемович
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1957
Дочь: Рожкова Нина Артемовна
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1984