Кочетков Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1919

Дата смерти

28.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1948

Сын: Кочетков Александр Артемович

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1953

Сын: Кочетков Владимир Артемович

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1957

Дочь: Рожкова Нина Артемовна

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Антонина Ивановна

Смерть
28.12.1984
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