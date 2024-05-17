Наталья
Место рождения
Дата рождения22.08.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1809 ст.
Отец: не указан
Мать: Мавра Даниловна
Незаконнорожденная. Мать д. Мыс. крестьянская девка Мавра Данилова. Восприемник Помещика Николая Чернцова Андозерского погоста крест. Кондрат Павлов, д. Каменник крестьянина Кондрата Федорова жена Д... Показать все
Смерть
Неизвестно