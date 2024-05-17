Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.08.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

До 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1809 ст.

Отец: не указан

Мать: Мавра Даниловна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная. Мать д. Мыс. крестьянская девка Мавра Данилова. Восприемник Помещика Николая Чернцова Андозерского погоста крест. Кондрат Павлов, д. Каменник крестьянина Кондрата Федорова жена Д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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