Аборина (Волкова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1961
Отец: Волков Иван
Мать: Волкова Александра
Рождение ребёнка
10.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аборин Сергей Михайлович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аборин Сергей Михайлович