Аборина (Волкова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аборина (Волкова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1961

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1961

Отец: Волков Иван

Мать: Волкова Александра

Рождение ребёнка
10.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аборин Сергей Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аборин Сергей Михайлович

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