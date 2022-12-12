Васильев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай Александрович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.07.1880

Дата смерти

31.12.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1904 по 1906
Большая Шатьма, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
31.12.1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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