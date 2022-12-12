Васильев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения11.07.1880
Дата смерти31.12.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1906
Большая Шатьма, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
31.12.1940