Третьяков Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения24.03.1948
Дата смерти23.10.1999
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.12.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Третьякова Елена Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.10.1999