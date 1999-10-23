Третьяков Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Владимир Ильич

Третьяков Владимир Ильич

avatar

Место рождения

Благовещенка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.03.1948

Дата смерти

23.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1911 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Третьякова Анастасия Григорьевна

Благовещенка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
14.12.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Третьякова Елена Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
23.10.1999
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close