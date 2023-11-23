Наливайко Ирина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наливайко Настасья Трофимова
Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Наливайко Яков Трофимович
Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наливайко Ульяна Трофимова
Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наливайко Настасья Трофимова
Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Наливайко Кондрат Трофимович
Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно