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Наливайко Ирина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наливайко Настасья Трофимова

Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Наливайко Яков Трофимович

Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наливайко Ульяна Трофимова

Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наливайко Настасья Трофимова

Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Наливайко Кондрат Трофимович

Отец ребёнка: Наливайко Трофим Тимофеевич

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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