Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна

Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1924

Дата смерти

09.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924

Отец: Заколов Яков Иваныч

Мать: Заколова (Ширявскова) Федосия Николаевна

Рождение ребёнка
02.10.1949

Сын: Тамбовцев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Тамбовцев Владимир Иванович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.05.1952

Дочь: Левченко Вера Владимировна

Отец ребёнка: Тамбовцев Владимир Иванович

Смерть
09.07.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.