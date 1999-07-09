Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1924
Дата смерти09.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924
Рождение ребёнка
02.10.1949
Сын: Тамбовцев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Тамбовцев Владимир Иванович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.05.1952
Дочь: Левченко Вера Владимировна
Отец ребёнка: Тамбовцев Владимир Иванович
Смерть
09.07.1999