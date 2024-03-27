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Байбулатов Янбахты
Байбулатов Янбахты
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
1823
Пол
Мужской
Отец
Акбулатов Байбулат
1746 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Акбулатов Байбулат
Мать: не указана
Смерть
1823
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