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Филимонов Денис Евгеньевич

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

01.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1996

Отец: Филимонов Евгений Семенович

Мать: Батура Галина Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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