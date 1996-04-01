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Филимонов Денис Евгеньевич
Филимонов Денис Евгеньевич
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
01.04.1996
Пол
Мужской
Отец
Филимонов Евгений Семенович
1964 г.р.
Мать
Батура Галина Николаевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1996
Отец:
Филимонов Евгений Семенович
Мать:
Батура Галина Николаевна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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