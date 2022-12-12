Колесников Петр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Петр Данилович

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Место рождения

Должанск

Дата рождения

06.07.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1949

Отец: не указан

Мать: Мария Сергеевна

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