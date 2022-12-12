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Колесников Петр Данилович
Колесников Петр Данилович
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Место рождения
Должанск
Дата рождения
06.07.1949
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Колесникова) Мария Сергеевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1949
Отец: не указан
Мать:
Мария Сергеевна
Должанск
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