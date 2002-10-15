Люцернов Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люцернов Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1938

Дата смерти

15.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.10.2002
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