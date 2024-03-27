Абдуллов Абдрафик
Место рожденияБольшое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Абдулла
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
11.03.1855
Сын: Абдрафиков Миннизян
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно