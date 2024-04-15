Кобущенко Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобущенко Степан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1896 ст.

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Кобущенко Анна Кондратьевна

вместе с Еленой родилась мертворожденная сестра | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C8-W?i=206&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.

Дочь: Фекла Степановна

Мать ребёнка: Кобущенко Анна Кондратьевна

Рождение ребёнка
28.02.1902 ст.

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Кобущенко Анна Кондратьевна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSQ-X?i=543&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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