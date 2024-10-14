Лощилов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1760
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Васильевна
Военная служба
1765
Сержант Вологодской провинциальной канцелярии.
Рождение ребёнка
04.07.1765 ст.
Дочь: Лощилова Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Васильевна
(ГАВО, фонд №496, опись №8, дело №2, стр. 494)
Военная служба
1766
Капрал.
Смерть
Неизвестно