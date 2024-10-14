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Лощилов Семен Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1760

Жена: Лощилова Прасковья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Лощилов Петр Семенович

Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Военная служба
1765
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сержант Вологодской провинциальной канцелярии.
Рождение ребёнка
04.07.1765 ст.

Дочь: Лощилова Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Лощилова Прасковья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
(ГАВО, фонд №496, опись №8, дело №2, стр. 494)
Военная служба
1766
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Капрал.
Смерть
Неизвестно

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