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Репин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1929

Дата смерти

09.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1956

Жена: Репина Майя Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1958

Сын: Репин Павел Александрович

Мать ребёнка: Репина Майя Николаевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.02.1962

Сын: Репин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Репина Майя Николаевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
09.12.1972
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронен: Петрозаводск, кладбище Пески
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