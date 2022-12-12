Репин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1929
Дата смерти09.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1956
Жена: Репина Майя Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1958
Сын: Репин Павел Александрович
Мать ребёнка: Репина Майя Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.1962
Сын: Репин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Репина Майя Николаевна
Смерть
09.12.1972
Похоронен: Петрозаводск, кладбище Пески