Шепелева Пелагея Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Пелагея Давидовна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Шепелева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Шепелев Василий Васильевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шепелева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шепелев Василий Васильевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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