Киричук (Зинчук) Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1913
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1913
Отец: Зинчук Трофим
Мать: Зинчук Мария
Бракосочетание
После 1934
Рождение ребёнка
После 1936
Отец ребёнка: Киричук Иван Никитович
Рождение ребёнка
16.06.1938
Отец ребёнка: Киричук Иван Никитович
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
1998