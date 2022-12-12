Киричук (Зинчук) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук (Зинчук) Мария Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1913

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1913

Отец: Зинчук Трофим

Мать: Зинчук Мария

Бракосочетание
После 1934

Муж: Киричук Иван Никитович

Рождение ребёнка
После 1936

Сын: Киричук Николай Иванович

Отец ребёнка: Киричук Иван Никитович

Рождение ребёнка
16.06.1938

Сын: Киричук Алексей Иванович

Отец ребёнка: Киричук Иван Никитович

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
1998
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