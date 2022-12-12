Орлова Настасья Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Орлов Григорий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858