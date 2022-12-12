Орлова Настасья Филатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Настасья Филатова

Орлова Настасья Филатова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Орлов Акил Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Григорий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close