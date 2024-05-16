Шельдяков Василий Осипович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шельдяков Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шельдякова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Шельдякова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шельдякова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Шельдякова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шельдяков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шельдякова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Шельдякова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шельдякова Марфа Никитична
Смерть
После 1885