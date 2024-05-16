Шельдяков Василий Осипович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шельдяков Василий Осипович

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шельдяков Осип

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1844

Жена: Шельдякова Марфа Никитична

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шельдякова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Шельдякова Марфа Никитична

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шельдякова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Шельдякова Марфа Никитична

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Шельдяков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шельдякова Марфа Никитична

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Шельдякова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шельдякова Марфа Никитична

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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