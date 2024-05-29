Андрей Никитин
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1801 ст.
Жена: Устина Никитина
Ракоболь, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО, Ф. 362, Оп. 2 Д. 35 л. 215об
Рождение ребёнка
21.02.1810 ст.
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Устина Никитина
Рождение ребёнка
13.04.1821 ст.
Сын: Федор Никитин
Мать ребёнка: Устина Никитина
Смерть
1856