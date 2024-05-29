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Андрей Никитин

Место рождения

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1801 ст.

Жена: Устина Никитина

Ракоболь, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО, Ф. 362, Оп. 2 Д. 35 л. 215об
Рождение ребёнка
21.02.1810 ст.

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Устина Никитина

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1821 ст.

Сын: Федор Никитин

Мать ребёнка: Устина Никитина

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1856

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