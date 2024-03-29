(Дороднева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дороднева) Анна Михайловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.06.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1983

Отец: Дороднев Михаил Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
14.02.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кузьминское, Москва
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