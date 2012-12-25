Викулова (Макарова) Юлия Сергеевна
Место рожденияСоветский Союз,Бурятия,п. Бичура
Дата рождения22.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988
Отец: не указан
Советский Союз,Бурятия,п. Бичура
Рождение ребёнка
25.12.2012
Отец ребёнка: не указан
Россия,г. Омск
Рождение ребёнка
25.06.2015
Отец ребёнка: не указан
Россия,г. Омск
Рождение ребёнка
24.04.2022
Дочь: Викулова Майя Максимовна
Отец ребёнка: не указан