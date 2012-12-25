Викулова (Макарова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викулова (Макарова) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Советский Союз,Бурятия,п. Бичура

Дата рождения

22.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988

Отец: не указан

Мать: Макарова Анфиса Николаевна

Советский Союз,Бурятия,п. Бичура
Рождение ребёнка
25.12.2012

Сын: Викулов Егор Максимович

Отец ребёнка: не указан

Россия,г. Омск
Рождение ребёнка
25.06.2015

Сын: Викулов Лев Максимович

Отец ребёнка: не указан

Россия,г. Омск
Рождение ребёнка
24.04.2022

Дочь: Викулова Майя Максимовна

Отец ребёнка: не указан

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