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Дикарева Василиса Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

13.05.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Хлебодаровский
Бракосочетание
22.10.1876 ст.

Муж: Дикарёв Василий Тихонович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1881 ст.

Дочь: Юняева (Дикарева) Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Дикарёв Василий Тихонович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.05.1884 ст.

Дочь: Спирина (Дикарева) Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Дикарёв Василий Тихонович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1890 ст.

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Дикарёв Василий Тихонович

Смерть
13.05.1902 ст.
от простуды а 43г.

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