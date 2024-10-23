Дикарева Василиса Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти13.05.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Хлебодаровский
Бракосочетание
22.10.1876 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1881 ст.
Дочь: Юняева (Дикарева) Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Дикарёв Василий Тихонович
Рождение ребёнка
08.05.1884 ст.
Дочь: Спирина (Дикарева) Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Дикарёв Василий Тихонович
Рождение ребёнка
03.07.1890 ст.
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Дикарёв Василий Тихонович
Смерть
13.05.1902 ст.
от простуды а 43г.