Самарьянов Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Рождение ребёнка
1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана