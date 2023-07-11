Самарьянов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарьянов Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Самарьянов Владимир

Мать: Хлебникова (Андреева) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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