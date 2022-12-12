Сенченко Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенченко Павел Яковлевич

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Место рождения

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

04.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.12.1943
Высокое, Чаусский район, Могилёвская область
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