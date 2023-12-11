Проценок Игнат Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Проценок Зиновия Игнатьева
Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева
Бракосочетание
09.11.1788 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1789 ст.
Дочь: Проценок Зиновия Игнатьева
Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Проценок Василий Игнатьев
Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
28.12.1791 ст.
Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
10.10.1792 ст.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Проценок Мария Игнатьева
Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Проценок Татьяна Игнатьева
Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно