Проценок Игнат Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроценок Игнат Романов

Проценок Игнат Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Проценок Роман Прокопьев

Мать: Проценок Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Проценок Зиновия Игнатьева

Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева

Бракосочетание
09.11.1788 ст.

Жена: Проценок Евдокия Васильева

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1789 ст.

Дочь: Проценок Зиновия Игнатьева

Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Проценок Василий Игнатьев

Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
28.12.1791 ст.

Сын: Проценок Стефан Игнатьев

Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1792 ст.

Сын: Проценок Яков Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Проценок Мария Игнатьева

Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Проценок Татьяна Игнатьева

Мать ребёнка: Проценок Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close