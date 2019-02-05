Лавелина (Козак) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1956
Дата смерти05.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1974
Отец ребёнка: Лавелин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
31.08.1975
Отец ребёнка: Лавелин Михаил Семенович
Смерть
05.02.2019