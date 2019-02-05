Лавелина (Козак) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелина (Козак) Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1956

Дата смерти

05.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавелин Михаил Семенович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1974

Сын: Лавелин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Лавелин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
31.08.1975

Сын: Лавелин Роман Михайлович

Отец ребёнка: Лавелин Михаил Семенович

Смерть
05.02.2019

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