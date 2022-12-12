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Буторов Степан Иванов

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Буторов Иван Степанов

Мать: Буторова Авдотья Яковлева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторова Анна Михайлова

Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
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