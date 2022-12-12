Буторов Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Буторов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторова Анна Михайлова
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год