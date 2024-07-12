Ровнина (Волоцкая) Елизавета Евграфовна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
19.04.1862
Муж: Ровнин Иван
19 апреля 1862 года 556 опись2 дело 213. «Владимирской семинарии села Венца студент Иван Ровнин (27)первым браком, православного вероисповедания. Погоста Дмитриевского священническая дочь Елизавета Е... Показать все
Смерть
Неизвестно