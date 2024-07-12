Ровнина (Волоцкая) Елизавета Евграфовна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ровнина (Волоцкая) Елизавета Евграфовна

Место рождения

Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Волоцкий Евграф Алексеевич

Мать: Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна

Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
19.04.1862

Муж: Ровнин Иван

Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
19 апреля 1862 года 556 опись2 дело 213. «Владимирской семинарии села Венца студент Иван Ровнин (27)первым браком, православного вероисповедания. Погоста Дмитриевского священническая дочь Елизавета Е... Показать все
Смерть
Неизвестно

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