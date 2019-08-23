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(Гизатуллина) Мадина

Место рождения

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.12.1928

Дата смерти

23.08.2019

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928

Отец: Гизатуллин Сафиулла

Мать: Гизатуллина Хэтфикамал

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркарян Ашот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркарян Ашот

Рождение ребёнка
17.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркарян Ашот

Рождение ребёнка
22.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркарян Ашот

Смерть
23.08.2019
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
23.08.2019
Сектор M / Т-7 Номер регистрации 671

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