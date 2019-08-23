(Гизатуллина) Мадина
Место рождения
Дата рождения20.12.1928
Дата смерти23.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928
Отец: Гизатуллин Сафиулла
Мать: Гизатуллина Хэтфикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркарян Ашот
Рождение ребёнка
17.04.1957
Рождение ребёнка
22.10.1969
Смерть
23.08.2019
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
23.08.2019
Сектор M / Т-7 Номер регистрации 671