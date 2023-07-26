Славута (Бринюк) Агафья Дамиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлавута (Бринюк) Агафья Дамиановна

Славута (Бринюк) Агафья Дамиановна

Место рождения

Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
22.10.1867 ст.

Муж: Славута Василий Иванович

Раковец, Тернопільська область
Поручители по жениху крестьяне Чесновского Раковца Александр Иванов Демчан и Марк Прокопьев Бойко по невесте крестьяне Малого Раковца Иван Алексеев Брин(т)юк и Андрей Даниилов Брин(т)юк
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.