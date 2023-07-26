Славута (Бринюк) Агафья Дамиановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1867 ст.
Поручители по жениху крестьяне Чесновского Раковца Александр Иванов Демчан и Марк Прокопьев Бойко по невесте крестьяне Малого Раковца Иван Алексеев Брин(т)юк и Андрей Даниилов Брин(т)юк
Смерть
Неизвестно