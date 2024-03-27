Иванова Федосья Ивановна
Место рожденияБелорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Иванов Яков
Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать
Смерть
Неизвестно