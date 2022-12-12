Сизова Евдокия Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизова Евдокия Терентьева

Сизова Евдокия Терентьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Сизов Абрам Степанов

Отец ребёнка: Сизов Степан Федотов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Сизов Степан Федотов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сизов Иван Степанович

Отец ребёнка: Сизов Степан Федотов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Сизов Андрей Степанов

Отец ребёнка: Сизов Степан Федотов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close