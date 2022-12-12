Сизова Евдокия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Сизов Абрам Степанов
Отец ребёнка: Сизов Степан Федотов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Сизов Степан Федотов
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Сизов Степан Федотов
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Сизов Степан Федотов
Смерть
Неизвестно