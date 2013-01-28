Виноградова (Шаповалова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова (Шаповалова) Нина Федоровна

Виноградова (Шаповалова) Нина Федоровна

Место рождения

хутор Комарьков Орловский район, РО

Дата рождения

11.02.1924

Дата смерти

28.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1924

Отец: Шаповалов Федор

Мать: Шаповалова (Чурсиных) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Виноградова) Алла Сергеевна

Отец ребёнка: Виноградов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: (Виноградова) Людмила

Отец ребёнка: Виноградов Сергей Николаевич

По факту 01.05.1949 по паспорту 20.05.1949
Смерть
28.01.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.