Виноградова (Шаповалова) Нина Федоровна
Место рожденияхутор Комарьков Орловский район, РО
Дата рождения11.02.1924
Дата смерти28.01.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1924
Отец: Шаповалов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Виноградова) Алла Сергеевна
Отец ребёнка: Виноградов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: (Виноградова) Людмила
Отец ребёнка: Виноградов Сергей Николаевич
По факту 01.05.1949 по паспорту 20.05.1949
Смерть
28.01.2013