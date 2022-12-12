Блинов Маркел Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: Блинов Григорий Ильич
Мать: Блинова Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
11.12.1858
Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна
Тверские исповедные ведомости. Тверь. Ржев. с 363 из 1736 Vol. 17601
Рождение ребёнка
11.08.1863
Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1860-1870 Vol. 300 стр 99 из 413
Рождение ребёнка
29.03.1866
Дочь: Блинова Мария Маркеловна
Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1860-1870 Vol. 300 стр 222 из 413
Рождение ребёнка
После 1866
Дочь: Блинова Дарья Маркеловна
Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
После 1866
Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно