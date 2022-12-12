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Блинов Маркел Григорьевич

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Место рождения

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Блинов Григорий Ильич

Мать: Блинова Евдокия Фокична

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1858

Сын: Блинов Даниил Маркелович

Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Тверские исповедные ведомости. Тверь. Ржев. с 363 из 1736 Vol. 17601
Рождение ребёнка
11.08.1863

Сын: Блинов Фрол Маркелович

Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1860-1870 Vol. 300 стр 99 из 413
Рождение ребёнка
29.03.1866

Дочь: Блинова Мария Маркеловна

Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1860-1870 Vol. 300 стр 222 из 413
Рождение ребёнка
После 1866

Дочь: Блинова Дарья Маркеловна

Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1866

Сын: Блинов Пётр Маркелович

Мать ребёнка: Блинова Ксения Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ксения Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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