Шадрин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрин Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.2012

Дочь: Шадрина Вероника Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.2015

Сын: Шадрин Александр Иванович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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