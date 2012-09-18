Шадрин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.2012
Дочь: Шадрина Вероника Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.2015
Сын: Шадрин Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности