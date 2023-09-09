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Лебедев Николай Евгеньевич

Место рождения

Котельниково, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.11.1880

Дата смерти

26.07.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1880

Отец: Лебедев Евгений Сергеевич

Мать: Лебедева Анна Афанасьевна

Котельниково, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Ульяна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
06.11.1902

Сын: Лебедев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна

Котельниково, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.11.1909

Дочь: Перцева (Лебедева) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна

Котельниково, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
26.07.1920
Котельниково, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.10.1923

Дочь: Лебедева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна

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