Лебедев Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1880
Дата смерти26.07.1920
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
06.11.1902
Сын: Лебедев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
27.11.1909
Дочь: Перцева (Лебедева) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна
Смерть
26.07.1920
Рождение ребёнка
02.10.1923
Дочь: Лебедева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Ульяна Филипповна